Sanremo, è la serata dei duetti: la diretta. Da Ligabue a Tom Hadley

E' la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2019. Questa sera si esibiscono tutti e ventiquattro i Big in gara. Le canzoni, però, sono reintepretate in una versione speciale e, soprattutto, con ospiti speciali. "Sarà il maggior numero di artisti mai esibiti su questo palco in una sera: 56 artisti", spiega con orgoglio Claudio Baglioni. Accanto a lui, come sempre, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Ligabue accende l'Ariston

Shade e Federica Carta, beniamini dei più giovani, chiamano Cristina D'Avena per Senza farlo apposta. Motta duetta con Nada per la sua Dov'è l'Italia. Ancora più intensa La ragazza col cuore di latta con la graffiante Noemi al fianco di Irama. Poi è il momento di Ligabue. Il cantautore (che nel pomeriggio avrebbe ritardato l'arrivo a Sanremo, mandando in tilt la scaletta delle prove, ndr) si presta ad una gag esilarante con Bisio: arriva sul palco da "re del rock italiano" seduto su un trono e con il sottofondo di We will rock you. Poi accende la platea con la sua Urlando contro il cielo. Assieme a Baglioni, invece, interpreta Dio è morto in un omaggio a Francesco Guccini.

Standig Ovation per Il Volo. Arisa show con Tom Hadley e i Kataklò

Patty Pravo e Briga cantano Un po' come la vita con Giovanni Caccamo. Emozionante l'omaggio finale, con i due giovani cantanti che battono le mani alla cantante, unica e sola diva di questo Festival. Roy Paci e Enrico Ruggeri raggiungono I Negrita per I ragazzi stanno bene. Il trio Il Volo, invece, si esibisce con il musicista Alessandro Quarta, che regala un assolo di violino strepitoso. La canzone Musica che resta ne guadagna in energia e il pubblico si alza in una standing ovation. Poi c'è Arisa e con lei il palco si trasforma in musical. La sua è una delle esibizioni più originali e divertenti della serata: ad accompagnarla ci sono gli acrobati della compagnia Kataklò e Tom Hadley degli Spandau Ballett, che per l'occasione canta in italiano.