Sanremo, Anna Tatangelo scoppia a piangere sul palco

Commozione in diretta per Anna Tatangelo, che è scoppiata a piangere sul palco di Sanremo al termine dell'interpretazione del brano "Le nostre anime di notte".

Subito dopo aver concluso la sua esibizione, la cantante ha guardato la platea e si è emozionata. Un momento di debolezza dovuto forse alla tensione accumulata negli ultimi giorni. Non solo. E' probabile che a metterci del suo sia stata anche la canzone, dedicata ad una storia d'amore in via di ripresa dopo una crisi difficile. Un argomento che riguarda da vicino anche l'artista di Sora, da qualche tempo di nuovo vicina a Gigi D'Alessio, il collega a cui è legata da circa dieci anni e padre del figlio Andrea.

A consolarla è arrivato subito Claudio Bisio con un mazzo di fiori. Lei ha sorriso per smorzare la tensione ed ha abbandonato la scena.