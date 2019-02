Ultimo non si presenta a Domenica In: "Se n'è andato stanotte, molto arrabbiato"

L'eco delle polemiche su Ultimo non accenna a placarsi. Il giovane cantante, arrivato secondo in classifica a Sanremo, non era sul palco dell'Ariston oggi pomeriggio per l'appuntamento con lo speciale di Domenica In condotto da una Mara Venier (afona ma appassionatissima e generosa come sempre).

Ultimo diserta Domenica In

Secondo quanto comunicato in diretta dalla Venier, Ultimo sarebbe partito ieri notte subito dopo la finale del Festival e la maggior parte dei giornalisti ed opinionisti presenti sul palco ha avuto parole molto dure nei confronti del giovane cantante. Ad esempio, il critico Dario Salvatori ha attaccato duramente il cantante: "Non ho mai incontrato una persona così boriosa e piena di spocchia. A 23 hai la possibilità di tornare a Sanremo". Parare condiviso anche da Emanuela Castellini ed altri.

Ultimo aveva polemizzato aspramente proprio con i giornalisti della sala stampa al termine della finale mostrando un certo nervosismo per il risultato ottenuto e anche una visibile freddezza nei confronti di Mahmood.

Ultimo, Mahmood e la polemica sul televoto

Non solo: in mattinata sono circolati i dati scorporati delle varie votazioni che hanno determinato la classifica, mostrando come Ultimo fosse il più votato al televoto mentre sulla vittoria di Mahmood avessero pesato di più le preferenze espresse dalla sala stampa e dalla giuria. Ultimo, che dopo lo sfogo in sala stampa si era affrettato ad aggiungere: "Non ce l'ho con voi, ce l'ho con me stesso. Sono amareggiato", nel pieno della polemica sul televoto ha twittato: "La gente è la mia vittoria. Da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri. Dalla vostra parte sempre".

A Domenica In, dove si è esibito a poco più di dodici ore dalla vittoria, Mahmood ha cercato di non alimentare altre polemiche, difendendo anzi il collega: "Mi hanno detto cosa è successo in conferenza. C'è tanta tensione dietro il Festival e uno scivolone può scappare. Non è facile per noi, può capitare di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato", ha detto Mahmood a Mara Venier.