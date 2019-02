Sanremo, Ultimo fa mea culpa: "Non sono stato in grado di gestire responsabilità"

Ultimo fa mea culpa. Dopo le polemiche scoppiate in sala stampa, il cantante, secondo classificato a Sanremo dopo il vincitore Mahmood, parla per la prima volta dei toni utilizzati nei confronti dei giornalisti al Festival.



"Sono arrivato a questo Sanremo con delle cose fatte ma anche con due mesi in cui sentivo dire che sarei stato il vincitore - spiega Ultimo - La responsabilità con cui ho partecipato è stata molto importante". Quindi ammette: "La musica non può richiedere questo tipo di responsabilità, ne comporta altre. Non sono stato in grado di gestire questa responsabilità".

Ma insomma, Ultimo, che fino all'ultimo era dato per vincitore, ha "rosicato" nel vedersi soffiare il primo posto? "Non rosico - dice oggi lui - posso assicurare che non è così. Questa è una delle prime volte in cui parlo dopo quell’ episodio. Uno può dire qualsiasi cosa sulla canzone (di votazioni non voglio più parlare), ma mi è dispiaciuto davvero della strumentalizzazione della parola “ragazzo”, riferita a Mahmood. Quella parola non aveva assolutamente una connotazione razzista. Perché se sono razzista io, lo siamo tutti. Quella è l’ unica cosa che mi fa male".