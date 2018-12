Sanremo 2019, Vanessa Incontrada all'Ariston? La dichiarazione della conduttrice

E' ancora mistero su chi affiancherà Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston dal 5 al 9 febbrario 2019, quando andrà in scena la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Le indiscrezioni però si rincorrono e fanno nomi ben precisi.

Potrebbero essere Claudio Bisio e Virginia Raffaele a prendere il posto di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, mattatori dello scorso anno, anche se negli ultimi giorni si fa spazio anche il nome di Vanessa Incontrada, storica spalla di Bisio ai tempi di Zelig. I due, in effetti, sarebbero una gran bella coppia, la l'attrice spagnola frena.

"Al momento non ci sono trattative - ha fatto sapere a TvBlog - Poi vedremo cosa succede. Da 20 anni si fa il mio nome". Stavolta però potrebbe essere quella buona.

Di certo, per il momento, c'è la coppia Baudo-Rovazzi al timone di Sanremo Giovani, in onda sempre su Rai 1 giovedì 20 e venerdì 21 dicembre. Due prime serate per selezionare i due artisti emergenti che parteciperanno alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio, insieme ai 22 big.