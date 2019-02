Patty Pravo e Ornella Vanoni, il bacio sulle labbra dietro le quinte del Festival | VIDEO

Patty Pravo e Ornella Vanoni sono state tra protagoniste memorabili della terza serata del Festival di Sanremo 2019.

Il loro incontro sul palco dell’Ariston ha sconvolto ogni rituale che vieta l’interazione affettuosa tra cantanti in gara e ospiti e il loro abbraccio stretto sul palco dell’Ariston perché “ad una certa età facciamo quello che vogliamo" entra di diritto nella storia delle 69 edizioni della kermesse.

Ornella Vanoni e Patty Pravo si baciano sulle labbra dietro le quinte dell’Ariston

Ma la reciproca dimostrazione di affetto tra le due dive della musica italiana non si è certo esaurito davanti alle telecamere in diretta in mondovisione.

Il siparietto, infatti, è continuato anche dietro le quinte dove Ornella Vanoni ha aspettato la fine dell’esibizione di Patty Pravo per salutarla.

“Patty, non me la presenti?”, ha chiesto Briga che con lei gareggia al Festival; “E lui chi è?”, la domanda di Ornella.

“È Briga, un brigante”, la replica della biondissima cantante che a favor di obiettivo si è scambiata con la collega un tenero bacio, ripreso da un video acclamatissimo sui social.