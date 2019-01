Sanremo 2019, Antonello Venditti tra i super ospiti

Si allunga di giorno in giorno la lista dei super ospiti della 69esima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 5 al 9 febbraio. La Rai ufficializza anche Antonello Venditti, che manca all'Ariston dal 2000 (anno della sua prima e unica apparizione al Festival).

Ad annunciarlo Vincenzo Mollica al Tg1, dove ha svelato anche altri duetti che gli artisti in gara metteranno in campo nella serata di venerdì. Si tratta dei Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci, gli Ex Otago con Jack Savoretti, Irama con Noemi e Caterina Guzzanti, Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo, Motta con Nada, Arisa con Tony Hadley degli Spandau Ballet (e la coreografia dei Kataklo').

Nessun nome internazionale, almeno finora. Quest'anno, infatti - a differenza della scorsa edizione - potrebbe arrivare qualche star d'oltreoceano, come spiffera Francesco Facchinetti, inviato per il programma di Caterina Balivo "Vieni da me" e pronto a rivelare ogni pomeriggio al pubblico di Rai 1 anticipazioni, gossip e curiosità. "Al Festival - ha fatto sapere Facchinetti - ci sarà una cantante internazionale che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo: ha origini italiane, ma non si tratta di Madonna o Lady Gaga". Via al toto-nome.

Sanremo 2019, i super ospiti

Antonello Venditti si aggiunge a Elisa, Giorgia e Andrea Bocelli, che si esibirà all'Ariston con il figlio Matteo. Sono in trattativa, sembra, Pio e Amedeo, mentre la partecipazione di Paola Cortellesi è stata smentita.