Sanremo 2019, Virginia Raffaele vicina alla conduzione: l'indiscrezione

Non c'è due senza tre. Solo che stavolta, dopo il bis da ospite negli ultimi anni, Virginia Raffaele all'Ariston potrebbe tornarci nelle vesti di conduttrice. E' questa l'indiscrezione lanciata da TvBlog, che vorrebbe l'imitatrice al timone della prossima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio. Accanto a lei, sempre secondo le ultime voci, Claudio Bisio.

Una coppia esplosiva e tutta da ridere, capitanata da Claudio Baglioni, che non farebbe sentire la mancanza di Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, mattatori della scorsa edizione. Niente di ufficiale, ma nemmeno nessuno che si precipita a smentire, facendo diventare l'indiscrezione sempre più credibile di ora in ora.

Di certo, per il momento, c'è un'altra coppia, quella formata da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi per la conduzione di Sanremo Giovani 2019, in onda sempre su Rai 1 il 20 e il 21 dicembre. Due prime serate per selezionare i due artisti emergenti (su 69) che parteciperanno alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio, insieme ai 22 big.