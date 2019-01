Sanremo, l'ombra del gender pay gap: "Per Virginia Raffaele cachet inferiore rispetto a Bisio"

"Gender pay gap", per dirlo in italiano "divario retributivo di genere", ovvero la differenza di retribuzione media tra uomo e donna, che secondo le statistiche premierebbe i lavoratori di sesso maschile nello svolgimento delle pari mansioni. Insomma, una disparità di genere a tutti gli effetti nello stipendio.

Un fenomeno denunciato sempre più spesso negli ultimi anni anche nel mondo del cinema e dello spettacolo. E l'ombra del gender pay gap avvolge ora anche il Festival di Sanremo, dove dal 5 al 9 febbraio Claudio Bisio e Virginia Raffaele - chiamati da capitan Baglioni - condivideranno la scena, né un minuto più né un minuto meno. La differenza nel cachet, però - stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore - c'è e non è nemmeno poca. 450 mila euro per lui, 350 mila per lei.

A mettere la pulce nell'orecchio a pubblico e addetti ai lavori è Alba Parietti: "Non voglio parlare di cifre, anche se appaiono verosimili, ma di proporzioni - ha dichiarato in un'intervista all'Adnkronos - Francamente a me scandalizza di più leggere che Virginia Raffaele, sulla quale conoscendola poggerà una parte importantissima dello show sanremese, prenderà un cachet notevolmente inferiore rispetto al suo collega Bisio, che pure ammiro e stimo moltissimo. Credo che sia giunta l'ora di interrogarsi sul tema del gender pay gap, sulla disparità di compensi tra uomini e donne, anche in tv. E la tv di Stato potrebbe dare l'esempio. Anche da qui parte la visione che si vuole dare del rapporto tra uomo e donna ai nostri figli".

E se la Rai è intervenuta per chiarire la polemica sul compenso di Baglioni - rimasto identico a quello dello scorso anno - forse non è l'unica spiegazione che dovrebbe dare.