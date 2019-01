Zen Circus a Sanremo 2019 con "L'amore è una dittatura": testo e video

Andrea Appino, frontman, Karim Qqru alla batteria, Francesco Pellegrini, chitarrista, Massimiliano "Ufo" Schiavinelli al basso: sono loro gli Zen Circus, band nata nel 1994, che da 25 anni calca con potenza la scena rock italiana. L'album d'esordio è del '98, a cui ne seguono altri cinque, tutti in inglese. Si dovrà aspettare il 2009 per il primo disco in italiano "Andate tutti affanculo".

A un anno dall'ultimo lavoro discografico, gli Zen Circus approdano all'Ariston per la prima volta. Sono in gara nella 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "L'amore è una dittatura".