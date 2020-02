Sanremo 2020, Amadeus in cerca di Morgan nella notte dopo la lite con Bugo

Colpi di scena a non finire nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Dopo la clamorosa lite in diretta tra Morgan e Bugo - squalificati dopo aver abbandonato il palco all'improvviso, nel pieno dell'esibizione -, ora Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, starebbe girando per Sanremo in cerca di Morgan. Se ne deduce dunque che il cantante non ha fatto ritorno all'Hotel Globo, l'albergo in cui alloggia insieme a Bugo e allo stesso Amadeus, ubicato proprio nei pressi del teatro.

Subito dopo l'uscita di scena di Bugo, lo staff dell'Ariston si era subito messo sulle tracce dei due artisti - in gara con il brano 'Sincero', dedicato paradossalmente proprio alla loro amicizia -, ma senza fortuna. E così la ricerca di Amadeus prosegue nella notte.

Per chi non avesse seguito la vicenda, un breve riassunto: Bugo ha lasciato all'improvviso il palco poco dopo l'inizio della performance. Il motivo? Morgan lo aveva appena offeso, modificando le parole della loro canzone con: "La tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo che stai su questo palco". Parole di fronte alle quali il cantante ha voltato le spalle e se ne è andato. Poco dopo, è arrivata la squalifica. Va precisato che, già al momento dell'ingresso sul palco, Bugo aveva esitato a scendere la scalinata, ritardando la sua discesa di qualche secondo. E pensare che la canzone era dedicata alla loro amicizia. Già nel pomeriggio si vociferava di una forte tensione tra i due. Il motivo dell'alterco è da ricondurre all'esibizione dei due avvenuta nella serata delle cover, che non avrebbe soddisfatto Morgan. A confermarlo il discografico di Bugo, che ha inoltre precisato come il brano Sincero appartenga a Bugo e quello di Morgan è un feat.