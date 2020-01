Achille Lauro a Sanremo 2020 con 'Me ne frego': testo e video

Achille Lauro è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Me ne frego'. Seconda volta all'Ariston per il rapper, che torna dopo l'esordio dello scorso anno con 'Rolls Royce', pezzo che sollevò non poche critiche per via del suo testo - in cui, secondo alcuni, c'erano diversi riferimenti alla droga - ma che riscosse un grandissimo successo.

Classe 1990, muove i primi passi nell'underground hip hop, spaziando nel corso della sua carriera. Nel 2014 il primo album, 'Achille Idol immortale', al quale partecipano Marracash, Noyz Narcos, Gemitaiz e Coez, ma la consacrazione artistica arriva qualche anno dopo, nel 2017, grazie a 'Thoiry RMX'. Seguono una serie di brani di successo come 'Amore mi' e altri contenuti nel suo quarto disco 'Pour l'amour'. '1969' è il suo ultimo lavoro discografico.

Achille Lauro a Sanremo 2020 con 'Me ne frego': testo

Verrà pubblicato appena disponibile

Achille Lauro a Sanremo 2020 con 'Me ne frego': video

Verrà pubblicato appena disponibile