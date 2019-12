Al Bano: “La Rai mi vuole in gara a Sanremo, ma Romina non ci sarà”

Al Bano parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo? "Ancora sto valutando alcune cose con la Rai che in realtà mi vorrebbe in gara e non come superospite'' è la risposta che il cantante pugliese rende all'Adnkronos in merito a una sua eventuale presenza sul palco dell’Ariston che non vedrà la presenza di Romina Power accanto a lui.

"Romina proprio non ne vuole sapere'', ha ribadito l’artista che non nasconde di aver già scelto il brano che potrebbe portare in gara, ma preferisce non sbilanciarsi: "Sarà una canzone molto bella ma il titolo lo dirò nei prossimi giorni''.

Al Bano al Festival di Sanremo come superospite?

Sull'eventualità di partecipare alla kermesse canora come superospite Al Bano non ha dubbi: "Ho già fatto il superospite a Sanremo ma non ti dà emozione, il Festival è gara'', aggiunge prima di commentare con soddisfazione la decisione di eliminare dal Festival di Sanremo la Giuria di Qualità: "Era ora! Quello che ho provato quando la Giuria di Qualità ha eliminato il mio brano di Maurizio Fabrizio alla vigilia della finale mi resterà per sempre nella testa. Se non ci fossero stati i giurati di qualità le cose sarebbero andate diversamente''.