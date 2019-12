Sanremo 2020, Al Bano conferma: "Andrò con Romina"

Si allunga di giorno in giorno la lista degli ospiti di Sanremo 2020. Sul palco dell'Ariston, in una delle cinque serate, anche Al Bano e Romina, protagonisti storici della kermesse che quest'anno celebra la sua 70esima edizione.

Ad annunciarlo è stato il cantante di Cellino San Marco martedì sera a 'Porta a Porta'. "Ci sarò, come ospite d'onore" ha risposto a Bruno Vespa, aggiungendo subito dopo: "Con Romina". La coppia d'oro della musica italiana torna al Festival dopo l'indimenticabile reunion del 2015, quando cantarono 'Felicità', difficile da non riproporre in un'occasione del genere. Con 'Felicità', infatti, i due si classificarono al secondo posto a Sanremo 1982.

Felice di esserci, anche se avrebbe preferito partecipare alla gara: "Per me Sanremo è la gara - ha spiegato Al Bano - andare da ospite non è la stessa cosa".