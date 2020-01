Alberto Urso a Sanremo 2020 con 'Il sole ad est': testo e video

Alberto Urso a Sanremo 2020 con 'Il sole ad est'. Tenore e polistrumentista 22enne originario di Messina, Urso è tra i 24 artisti che partecipano alla 70esima edizione de Festival di Sanremo (dal 4 all’8 febbraio). “Il Sole Ad Est” è il brano con cui si presenta sul palco del Teatro Ariston.

Questa preziosa opportunità, questo sogno che si avvera, arriva per Alberto dopo un 2019 pieno di grandi soddisfazioni e soprattutto di impegno e dedizione nella musica. Alberto scopre il Festival a soli 8 anni grazie alla sua mamma che gli mostra il video del 1995 dove Andrea Bocelli canta a Sanremo “Con te partirò”. Ripensando ad allora, Alberto ricorda: “Rimasi estasiato dal fatto che un tenore infiammasse il pubblico del festival della musica leggera. Pensai che… sarebbe stato bello un giorno poter provare una cosi’ grande emozione”.



Chi è Alberto Urso, a Sanremo 2020 con 'Il Sole ad Est'

La passione di Alberto per la musica nasce a soli 8 anni quando il papà lo porta per la prima volta a sentir cantare un amico tenore. Nel 2010, ancora bambino, partecipa al talent show in onda su Rai 1 Ti lascio una canzone. Grazie alla sua predisposizione naturale al canto e al sostegno della sua amata nonna Rosetta, studia e si diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Messina e consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Suona il pianoforte, il sax e la batteria. Si è tatuato sul braccio sinistro lo spartito del brano “O Sole Mio” insieme a Euterpe, dea della musica.

Tra il 2018 e il 2019 partecipa alla 18ª edizione del programma Amici di Maria De Filippi, uscendone vincitore.

Dopo aver pubblicato il 10 maggio il suo primo progetto discografico “Solo”, album di debutto piu’ venduto nel 2019 e certificato disco d’oro, vince la 18esima edizione del talent show “Amici”. Il suo secondo album “Il Sole ad Est”, uscito giovedì 31 ottobre, ha scalato subito la classifica Fimi-GfK degli album più venduti in Italia, conquistando il secondo posto.

Alberto, forte del suo successo che ha avvicinato molti giovani al genere lirico, sceglie di percorrere ed esplorare il pop declinandolo in diverse forme: da quelle più vicine alla tradizione melodica della musica leggera italiana a sonorità più rock matchando le sue indiscusse capacità vocali da tenore a suoni piu’ contemporanei e più mainstream.

Molti artisti hanno sposato questo secondo progetto scrivendo per lui alcuni brani: tra gli altri Ermal Meta, Giordana Angi, Kekko Silvestre, Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Briga e Federica Camba.

Alberto Urso a Sanremo 2020 con 'Il sole ad est': testo

Verrà pubblicato appena disponibile

Alberto Urso a Sanremo 2020 con 'Il sole ad est': significato

Verrà pubblicato appena disponibile

Alberto Urso a Sanremo 2020 con 'Il sole ad est': video

Verrà pubblicato appena disponibile

In basso, Alberto Urso

