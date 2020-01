Sanremo, colpo di scena: arriva anche Alessandro Cattelan

E poi c'è Cattelan. Stavolta non su Sky, ma a Sanremo. Il conduttore sarà al Festival, anche se non è ancora ben chiaro in quale veste, come ha fatto sapere a sorpresa su Instagram questa mattina: "Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete".

Non resta che aspettare, dunque, ma nel frattempo i follower fanno i salti di gioia - qualcuno si augura di vederlo al posto di Amadeus - e tanti amici si congratulano per il traguardo importante. Applausi da parte di Caterina Balivo, Andrea Delogu freme: "Metto la sveglia! Daje Ale"; orgoglioso di lui l'amico Luca Capuano: "Le cose belle capitano a chi se le merita! Sei un grande".

Il nome di Alessandro Cattelan circolava la scorsa estate tra i papabili conduttori di Sanremo 2020 e lui non smentì mai, anzi. "Se ne parla - aveva ammesso - E mi fa piacere. Diciamo che in questo periodo le risposte non mancano". Le voci, spesso, non sono solo voci.