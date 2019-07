Sanremo 2020, Cattelan al timone? Lui non smentisce: "Se ne parla"

Mancano pochi giorni alla presentazione dei Palinsesti Rai della prossima stagione e uno punti interrogativi più grandi, come sempre, è sul Festival di Sanremo (e non è detto che la risposta arriverà a breve). Si cercano direttore artistico e conduttore, che dopo la staffetta Conti-Baglioni degli ultimi cinque anni non è detto che coincidano.

Tra i nomi si fa sempre più spazio quello di Alessandro Cattelan, corteggiato - si dice - dall'ad Fabrizio Salini, e il conduttore Sky, intervistato da La Stampa, non smentisce: "Se ne parla. E mi fa piacere. Diciamo che in questo periodo le risposte non mancano". Sarebbe un bel colpo di scena, ma anche una doccia gelata per Amadeus, finora il più quotato in casa Rai per la conduzione della 70esima edizione del Festival.

Sanremo 2020, Amadeus in pole

Il Festival di Sanremo compie 70 anni e la Rai ha fatto sapere di voler festeggiare in grande. Al via il totonome e tra i papabili a farsi sempre più spazio è Amadeus. Secondo indiscrezioni provenienti dagli ambienti Rai, infatti, il conduttore tornato alla ribalta della prima serata di Rai 1 con "Ora o mai più", sarebbe sempre più vicino all'Ariston. Sua potrebbe essere anche la direzione artistica, visto il background musicale costruito dopo anni di radio, ma con il supporto - sempre secondo i rumors finora mai confermati - di Carlo Conti, con cui ha collaborato anche nello show musicale che riaccende i riflettori sugli artisti-meteore. Chissà...