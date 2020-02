Sanremo, Fiorello svela gli altarini di Amadeus: "Quella notte sul cubo a Ibiza con i ballerini nudi"

Si sta per alzare il sipario sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Alla vigilia del debutto, Amadeus ha ribadito che questo sarà il Festival dell'imprevedibilità, e la prima sorpresa è arrivata proprio durante la conferenza stampa di presentazione con un'improvvisata di Fiorello, protagonista di tutte e 5 le serate.

Lo showman si è presentato al Roof del Teatro Ariston e ha catturato l'attenzione di tutti per venti minuti buoni. Battute e gag con il padrone di casa, poi impallidito appena l'amico ha detto di voler raccontare un retroscena per presentarlo meglio. "Lui non si rende conto di quello che fa o dice, è fatto così" ha iniziato, quasi a volerlo giustificare anche al riguardo delle polemiche che hanno accompagnato il countdown di questo Festival.

Fiorello: "Con Amadeus a Ibiza in un locale trasgressivo"

Dopo una serie di "dico o non dico" arriva la bomba, svelata davanti un Amadeus preoccupatissimo ma divertito come tutta la sala stampa: "Eravamo al Q di Ibiza, uno dei posti più trasgressivi di tutte le epoche. Non esiste più una cosa del genere. Lui non voleva venire mai, queste cose non gli piacevano - ha spiegato, trattenendo a malapena le risate - Quando capì il divertimento di questo locale, salì su un cubo, ma non guardò chi aveva vicino. Io lo cercavo in giro, chiedevo, poi lo vedo su questo cubo. Aveva affianco due ballerini di 1.90, di colore, nudi, con un corredo importantissimo e lui era in mezzo a ste robe. Non si era reso conto. Questo è Amadeus". Il Festival dell'imprevedibilità non poteva iniziare meglio.