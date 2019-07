Sanremo 2020, svelate le date: è quasi fatta per Amadeus

Inizia a prendere forma la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Se sul resto i dirigenti Rai aspettano ancora, le date sono state ufficializzate: la kermesse andrà in scena al teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio.

Manca invece l'ufficialità per il nome del conduttore e direttore artistico, ma sembra quasi fatta per Amadeus. Con ogni probabilità sarà lui al timone della prossima edizione del Festival, come fa sapere Dagospia, e la decisione definitiva dovrebbe arrivare a giorni. Lui intanto assicura di non aver ancora ricevuto comunicazioni in merito: "Non mi hanno ancora detto niente. Se hanno piacere che sia io a occuparmi del Festival sarei strafelice, altrimenti sarò felice comunque di guardarlo da casa. Non ho il pensiero di dire 'lo devo fare a tutti i costi'".

Se arrivasse, però, non si tirerebbe indietro e sarebbe pronto a prendersi tutte le responsabilità: "Credo che chi fa Sanremo debba assumersi una responsabilità in toto, sia a livello di conduzione che di direzione artistica, perché è troppo importante. Non farei mai un passo indietro di questo tipo".