Amadeus al Festival di Sanremo, Fiorello al suo fianco: "Felice per lui, meno per me"

Amadeus sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020: la decisione che da tempo circolava come indiscrezione è stata ufficializzata ieri dalla Rai con una nota che ha anticipato il tenore dell’evento giunto all’importante traguardo delle 70 edizioni.

“Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccerà con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sarà costruito all'insegna dell'innovazione”, ha fatto sapere Viale Mazzini, e adesso a dare la certezza che tra i personaggi che saliranno con lui sul palco dell’Ariston ci sarà anche Rosario Fiorello è stato proprio lo showman.

Che dire?!? Felicissimo per #amadeus un po’ meno per me! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai !!! Non ce la posso fare..AIUTOOOO

.... solo per Ama...#sanremo2020





Fiorello al Festival di Sanremo 2020 con Amadeus

“Che dire?!? Felicissimo per Amadeus un po’ meno per me!”, ha twittato Rosario Fiorello commentando l’ufficialità della notizia della conduzione e direzione artistica di Amadeus al Festival di Sanremo e anche la sua partecipazione. “Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai !!! Non ce la posso fare..AIUTOOOO”, ha infatti aggiunto Fiore che presto tornerà in Rai con un programma nuovo sulla piattaforma RaiPlay che si aggiunge così all’avventura sanremese accanto al collega a cui è da sempre legato per una fraterna amicizia. Non a caso: “Solo per Ama”, ha aggiunto nel post che così conferma i rumors che da tempo si rincorrevano riguardo al possibile affiancamento dello showman siciliano al conduttore ora ufficialmente investito dell’importante compito.