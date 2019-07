Amadeus e Fiorello insieme a Sanremo 2020? L’indizio che alimenta il sospetto

La notizia che a condurre il Festival di Sanremo 2020 possa essere Amadeus non è nuova e in queste ultime ore prende sempre più corpo. Già un mese fa, poco prima che i palinsesti Rai fossero presentati, le voci avevano iniziato a circolare, e ora ad alimentarle ci si è messo Fiorello, amico di lunga data del conduttore che già nei mesi scorsi lo aveva sponsorizzato.

E’ vero che alla kermesse più attesa dell’anno mancano ancora circa sette mesi, ma adesso l'ipotesi sembra essere un po' più concreta, visto anche il post pubblicato sulle storie Instagram dallo showman siciliano che lascia supporre che davvero qualcosa stia bollendo nella grande pentola organizzativa targata Sanremo, compresa un’ipotetica presenza dello stesso Fiorello.

Amadeus e Fiorello a Sanremo 2020? L’indizio social

Nelle scorse ore sul profilo Instagram di Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo è stata pubblicata una foto del dei due amici e colleghi Amadeus e Fiorello, sorridenti e complici. “Di cosa staranno parlando.?!”, è stata la didascalia che ha accompagnato l’immagine domanda a cui è arrivata pronta la risposta di Fiorello. “Si parla di Sanremo”, ha replicato lui in una storia Instagram lui che anche poco prima del suo spettacolo al Forte Arena di Santa Margherita di Pula, come si legge sul 'Corriere della Sera', aveva detto: "In prima fila stasera ci sarà il presentatore del prossimo Sanremo, ovvero Amadeus".

“Sarebbe meraviglioso se stessero parlando del prossimo Sanremo insieme!”, è uno dei tanti commenti dei fan entusiasti all’idea che l’inedita coppia possa presenziare insieme sul palco dell’Ariston per l’edizione numero 70 dell’evento televisivo più atteso dell’anno.