Sanremo 2020, Amadeus: "Ho scelto i 22 big"

Ha ricevuto oltre 200 brani Amadeus e solo 22 saranno i protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, in scena al Teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio 2020.

I giochi sono fatti, ha rivelato il direttore artisico durante la conferenza stampa di presentazione di Sanreno Giovani, in onda giovedì 19 dicembre. "La mia playlist di 22 è pronta - ha fatto sapere - Almeno dieci sono rimasti fuori con dispiacere". Per conoscere i 22 artisti in gara, però, bisognerà aspettare il prossimo 6 gennaio, quando il conduttore li svelerà durante la puntata speciale de 'I Soliti Ignoti' dedicata alla Lotteria Italia.

"Il festival edizione n.70 è entrato nel vivo, ma io non sono agitato, sono felice - ha spiegato Amadeus -. Fosse per me mi sarei trasferito a Sanremo già due mesi fa. I giovani sono stati il mio primo pensiero, volevo ripartire da loro, per dare vita a un Sanremo che rispetti la tradizione e guardi alla realtà discografica".