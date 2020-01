Amadeus e l’amore per la moglie Giovanna Civitillo: “La donna più dolce del mondo”

Si conoscono da 18 anni Amadeus e Giovanna Civitillo, da quando lui era il conduttore de ‘L’Eredità’ e lei una delle ballerine del programma di Rai Uno che dava ‘la scossa’ al pubblico con un frenetico stacchetto. Innamorati come il primo giorno, solidamente l’uno accanto all’altra da quando lei accettò l’insistente ma garbato corteggiamento, il presentatore ravennate e la showgirl 42enne formano una delle coppie più ammirate dello spettacolo italiano, particolarmente in vista adesso che il Festival di Sanremo si avvicina.

Intervistato da Oggi alla vigilia della kermesse, il conduttore e direttore artistico ha parlato della moglie come “la donna più dolce del mondo”: “La conosco da 18 anni, è la donna più dolce del mondo, ma le decisioni importanti per la nostra famiglia le prende lei. Lei può risolvere tre cose insieme, io una alla volta”, ha ammesso Ama respingendo ancora una volta le accuse di maschilismo nate in seguito alla sfortunata espressione del “passo indietro” riferita a Francesca Sofia Novello e al compagno Valentino Rossi.

Amadeus e Giovanna Civitillo: l’amore nato a ‘L’Eredità’

Determinanti alla scintilla che diede il via alla storia d’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo furono gli studi Rai del programma ‘L’Eredità’, dunque: correva l’anno 2002 quando i due si incontrarono per la prima volta, ma non fu un colpo di fulmine.

“La scossa è nata in sala prove. Io entro, vedo questa ragazza che fa la mossa e dico all’allora direttore artistico, Marco Garofalo, che ci voleva uno stacchetto di 15 secondi un po’ sexy… da lì è partito tutto”, ha raccontato Amadeus ospite di Mara Venier in una recente intervista di coppia a ‘Domenica In’. “L’ho fatto penare”, ha aggiunto Giovanna: “L'amore è sbocciato proprio sotto le telecamere piano, piano con questi sguardi…”. A fare il primo passo è stato lui: “Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”. Un sì a cui, evidentemente, ne sono seguiti altri e altri ancora, fino all’ufficialità di una storia che portò il conduttore a separarsi dalla prima moglie e iniziare la relazione con Giovanna Civitillo da cui ha avuto un figlio, José Alberto, nato nel 2009.

Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense 42 anni fa e ha studiato danza sin da piccola. Approdata in tv nel 1996, ha lavorato come ballerina in diverse trasmissioni come ‘Fantastica italiana’ a ‘Carramba! Che sorpresa’, ‘Domenica in e 'I raccomandati'. Dopo un’esperienza a ‘Mezzogiorno in famiglia’, nel 2015 è tornata in tv ad ‘Avanti un altro’ diventando un personaggio del Minimondo chiamato “Giovanna, la moglie di Amadeus”.

Giovanna Civitillo è particolarmente attiva su Instagram con un profilo in coppia con il marito che mostra spesso gli scorci di una quotidianità famigliare di cui a volte fa parte anche Alice Sebastiani, la prima figlia di Amadeus, nata dal primo matrimonio con Marisa Di Martino. A luglio 2019 Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa dopo il rito civile di dieci anni prima e l’annullamento del precedente matrimonio religioso di Amadeus.

Sanremo 2020, Giovanna Civitillo inviata per ‘La vita in diretta’

In occasione del Festival di Sanremo, Giovanna Civitillo è impegnata come inviata del programma ‘La vita in diretta’ per commentare gli eventi insieme a Lorella Cuccarini e Alberto Matano. “Sono contentissima, sarà una sfida”, il commento della showgirl.