Sanremo 2020, Amadeus: “I miei partner saranno due donne o due donne e un uomo”

Fervono i preparativi della 70esima edizione del Festival di Sanremo che si preannuncia ricca di novità, a partire dal regolamento rivoluzionato dal suo conduttore e direttore artistico Amadeus. Ed è proprio lui, il protagonista della kermesse canora più attesa dell’anno in onda dal 4 all’8 febbraio 2020, ad anticipare qualche dettaglio rispetto alla gara e anche alle presenze che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston, sul quale dopo anni potrebbero fare ritorno i celebri fiori: “Al Comune di Sanremo ho chiesto di riportarli in scena”, ha affermato.

Sanremo 2020, chi ci sarà sul palco del Festival con Amadeus

Da lunedì prossimo Amadeus ascolterà per selezionare le canzoni dei Big che poi entreranno in gara: “Al massimo arriverò a 22”, l’intenzione del direttore artistico che ha motivato la decisione di riproporre la categoria Giovani, escludendo così dalla vittoria gli interpreti, perché “devono fare un percorso lungo e non giocarsi tutto in una notte”.

Quanto ai partner che saranno con lui sul palco dell’Ariston, Amadeus scommette su qualche volto femminile, ma esclude il ritorno di Belen Rodriguez dal momento che considera questo un Festival imprevedibile e pieno di sorprese. Monica Bellucci e Chiara Ferragni? “Non faccio nomi, ma perché no?”, si è lasciato andare, aggiungendo solo che i suoi partner non cambieranno nel corso delle serate: “Saranno residenti: due donne o due donne e un uomo”, il suo commento. Certezza è che con lui non ci sarà la moglie Giovanna Civitillo: “Sul palco è la mia partner ideale, ma se scegliessi lei si scatenerebbe il finimondo” ha aggiunto.

Sanremo 2020, non ci sarà il DopoFestival

Altra notizia emersa nel corso dell’intervista è la cancellazione del DopoFestival come prosieguo di ogni serata: “Mi piaceva tanti anni fa, poi mi sono sempre addormentato. Fiorello l’ha trasformato in L’altro Festival per Raiplay, su cui ho deciso di far passare in diretta anche l’incontro giornaliero con la stampa di dirigenti e artisti Rai”. E a proposito dello showman e amico presenza ormai certa, Amadeus è certo: “Qualsiasi cosa faccia a me va bene. Spero resti il più a lungo possibile. Ai tempi di Radio Deejay, 35 anni fa, a Milano ci siamo fatti una promessa: fare Sanremo insieme”.

Promessa mantenuta: ora non resta che gioire del risultato.