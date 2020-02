Sanremo, Antonella Clerici in lacrime per le parole di Coletta: "Una bestemmia che non sia su Rai1"

E' un giorno importante per Antonella Clerici. Non solo perché torna al Festival di Sanremo come conduttrice, nella serata di venerdì, ma perché per lei si riaprono le porte di Rai1 dopo essere stata lasciata fuori nell'ultimo anno. Parola del nuovo direttore Stefano Coletta, che in conferenza stampa non ha usato mezzi termini: "E' una bestemmia che Antonella Clerici non sia da tempo su Rai1. E' una donna autorevole e credo che Rai1 debba tornare a un codice di autorevolezza. E' una donna coraggiosa e autentica, che non ha mai creato dei filtri con i telespettatori".

"Per me Antonella sarà una colonna della rete ammiraglia" ha promesso Coletta. Parole importanti che hanno commosso la conduttrice, accanto ad Amadeus al Palafiori, a poche ore dalla quarta puntata del Festival che la vede protagonista. "Sono lacrime di gioia e anche di riconoscenza - ha risposto al direttore tra gli applausi delle due sale stampa (la Lucio Dalla, dove oggi si è tenuta la conferenza, e il Roof del Teatro Ariston in collegamento, ndr) - Per me è stato un anno complicato, avevo bisogno di sentire le tue parole e di sentirmi circondata da questo affetto. Ne avevo un po' bisogno, scusate".

Un pianto continuo e sincero, quasi di liberazione dopo le tensioni degli ultimi tempi a Viale Mazzini. Per lei, proprio da Sanremo, la promessa di un nuovo futuro su Rai1: "Con Antonella ci siamo scritti e parlati - ha detto ancora Coletta - lei sempre molto carina durante la mia direzione a Rai3, mandandomi complimenti per il mio lavoro di innovazione. Su Rai1 io vorrei con lei 'novare serbando', seguendo il suo codice di leggerezza ma insieme di profondità, ma anche immaginando un suo ritorno meno prevedibile".

