Ascolti Sanremo, la seconda serata supera il 53% di share. Amadeus bissa la vittoria

Amadeus continua a trionfare. La seconda puntata del Festival di Sanremo fa il botto con uno share del 53,3% e una media di 9.632.000 telespettatori. In termini di percentuale si cresce rispetto alla prima serata, ottenendo anche il miglior risultato nelle ultime edizioni del Festival. Picco di utenti nella prima parte della puntata andata in onda mercoledì 5 febbraio, con 12.841.000 spettatori.

Nel dettaglio, Sanremo Start ha registrato 11.906.000 di spettatori con uno share del 41,93% (fino alle 21.30), la prima parte (terminata a mezzanotte) ha registrato 12.841.000, 52,50% e la seconda, terminata all'1.43 di notte è stata seguita da 5.482.000 spettatori, 56,09%.

Miglior share dal 1995

Per la seconda serata, la 70esima edizione del Festival di Sanremo registra il miglior risultato in termini di share medio degli ultimi 25 anni. Per trovare un dato più alto del 53,3% raggiunto nella serata di ieri bisogna tornare addirittura all'edizione del 1995 condotta da Pippo Baudo, che registrò ben il 65,42%.

Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2020

La Prima Serata di Sanremo 2020 ha registrato in media 10.058.000 telespettatori, per uno share del 52,2%. Sanremo Start ha registrato 12.841.000, 43,96%, la prima parte (terminata a mezzanotte) ha registrato un pubblico di 12.480.000 ed uno share del 51,24% e la seconda, chiusa all'1.27 con 5.698.000 di spettatori ed uno share del 56,22%.

Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2019

L’anno scorso, la seconda serata del Festival aveva raggiunto i 9 milioni 144 mila spettatori con uno share del 47.3%. Amadeus quindi ha stravinto anche nella seconda puntata del Festival.