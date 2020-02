Ascolti Sanremo, è ancora record con oltre il 54% di share

È ancora record per il Festival di Sanremo di Amadeus che ottiene nella serata delle cover andata in onda su Rai 1 giovedì 6 febbraio, il miglior risultato dal 1997 (il festival di Mike Bongiorno e Chiambretti) per una terza serata della kermesse. La media d'ascolto dell'intera serata è stata di 9.836.000 spettatori con il 54,5% di share. Lo scorso anno l'ascolto medio della serata dedicata a cover e duetti fu di 9.409.000 spettatori con il 46,7%.

Presenti e assenti nella terza serata del Festival di Sanremo

Una serata ricca di emozioni che ha visto tutti e 24 i cantanti in gara esibirsi con canzoni storiche del repertorio musicale italiano. Non è salito sul palco dell'Ariston Fiorello, mentre Benigni lo ha occupato con il suo monologo sul 'Cantico dei Cantici'. Ad affiancare il padrone di casa Amadeus, c’erano Georgina Rodriguez (moglie del campione di calcio Cristiano Ronaldo presente in prima fila) e Alketa Vejsiu (volto noto della tv in Albania).

Ascolti terza serata Festival di Sanremo: effetto Benigni

La prima parte del festival (dalle 21.28 alle 23.47), che conteneva l'intervento di Benigni, ha ottenuto ben 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. Oltre mezzo milione in più della serata di mercoledì e oltre un milione in più del debutto di martedì. La seconda parte (dalle 23.51 all'1.59) è stata vista da 5.636.000 spettattori con il 57,2% di share. La serata delle cover targata Amadeus batte decisamente quella del Baglioni Bis, che ottenne l'anno scorso 10.851.000 spettatori con il 46,4% nella prima parte e 5.126.000 spettatori con il 49,1% nella seconda parte.