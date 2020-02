Sanremo, Benigni telefona ad Amadeus: "Un'emozione enorme, non ho dormito"

Sorpresa a Sanremo in conferenza stampa. Roberto Benigni telefona in diretta ad Amadeus, che lo mette al vivavoce al microfono: "Ieri sera è stato bellissimo averti vicino. Sei tu che ispiri poesia. Sei il più grande conduttore che ho mai visto".

L'attore toscano ha portato sul palco dell'Ariston il Cantico dei Cantici: "Non ho dormito dall'emozione per quello che ho fatto. Grazie. Un'emozione enorme. Il Festival può reggere anche il Cantico dei Cantici".

Strafelice Amadeus per le parole di Benigni: "Sono onorato della tua presenza al Festival di Sanremo". Il direttore artistico e conduttore di questa 70esima edizione è stordito da tanto successo: "Sono commosso di quello che sta accadendo - ha spiegato in apertura - Quando accade è perché hai pensato a qualcosa che ha funzionato, ma anche perché le persone che hai intorno si fidano. Fare un festival così era un desiderio che avevp da agosto. Ringrazio la Rai per la spunta finale decisiva e tutto il supporto".