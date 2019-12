Sanremo 2020, biglietti e abbonamenti al Festival: quanto costano e come acquistarli

Sale la febbre per il Festival di Sanremo 2020, giunto quest'anno alla settantesima edizione. La sera dell'Epifania saranno annunciati i cantanti in gara e due giorni dopo, da mercoledì 8 gennaio 2020 dalle 9 alle 14, inizierà la prevendita degli abbonamenti per assistere al Festival all'Ariston, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020.

I prezzi degli abbonamenti, fissati d'intesa con il Comune di Sanremo, sono rimasti invariati rispetto alla scorsa edizione. Gli abbonamenti alle cinque serate potranno essere prenotati esclusivamente tramite la scheda compilabile online raggiungibile a questo indirizzo.

Sanremo 2020, le info sui biglietti: i prezzi degli abbonamenti

Il prezzo dell'abbonamento per la galleria è di 672 euro. Chi desidera invece acquistare l’abbonamento per la platea dovrà pagare 1.290euro. I biglietti singoli di platea per le prime 4 serate, eventualmente disponibili, avranno un costo di 180 euro, mentre quelli per l’ultima serata, se disponibili, costeranno 660 euro. I biglietti singoli della galleria per le prime 4 serate, qualora disponibili, costeranno 100 euro, mentre quelli per l’ultima serata, se disponibili, 320 euro.

Il biglietto per assistere al Festival di Sanremo è nominativo (con stampa sul “biglietto” stesso del nome, cognome, luogo e data di nascita) e l’ingresso al teatro Ariston avverrà mediante esibizione del biglietto e del relativo documento d’identità. Tutte le informazioni potranno essere consultate all’apposito indirizzo internet.