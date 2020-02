Domenica In, lo sfogo di Bugo: "Turbato emotivamente, Morgan era un amico"

Dopo la squalifica che ha posto fine alla sua esperienza sanremese con Morgan, Bugo è andato ospite da Domenica In sul palco dell'Ariston per il consueto speciale post-festivaliero, che non poteva non aprirsi con la polemica che più di altre ha tenuto banco.

Turbato, Bugo non nasconde l'amarezza per quello che è successo. Ma la sua delusione non è soltanto professionale. Lui stesso più volte lo sottolinea: quello che è successo con Morgan stato un tradimento personale, perché veniva da un amico.

"Ero piuttosto turbato emotivamente. Non si può arrivare a un livello tale…. Già cambiare il testo è una roba…. Ma gli insulti…. Faccio fatica a riviverla questa cosa", dice Bugo, ancora molto provato, rispondendo alle domande di Mara Venier e degli altri giornalisti e commentatori presenti sul palco.

"Ha usato espressioni pesantissime verso di te e verso la tua famiglia. Morgan, ne hai fatte tanti e di tutti i colori, ma questa è la peggiore che hai fatto, perché l'hai fatta a un amico", è il commento di Francesco Facchinetti. Selvaggia Lucarelli definisce Morgan "indifendibile", ma poi chiede a Bugo, che non riesce ad "assolvere" del tutto, perché, pur conoscendo il tipo, ha deciso avviare questa collaborazione. Bugo risponde, ricordando come è nata l'idea di cantare il brano insieme a Morgan.

Dopo Sanremo, Bugo commenta il rapporto con Morgan

"Il progetto è partito così: avevo una canzone per il disco nuovo, quando l'ho sentita ho pensato che la sua voce fosse perfetta per quella. La cosa bella per me, al di là di tutto, era proprio 'Bugo-Morgan', avere la sua voce", ha spiegato il cantante, sottolineando come per lui fosse importante anche coinvolgere l'amico, nonostante i "suoi lati caratteriali e i problemi che non giudico. Io avevo la stima per lui, lui l'aveva per me, abbiamo iniziato di cui mi prendo tutti i rischi. Non farlo solo perché lui era Morgan mi sembrava una roba brutta…".

Le tensioni, ha confermato Bugo, sono iniziate per la cover da presentare al Festival. "Siccome la canzone era già finita, lui ci ha messo la voce, gli ho detto allora che gli avrei affidato la cover, la scelta del brano, l'arrangiamento etc etc". Poi i problemi, le partiture rifiutate dall'orchestra, i malumori e le tensioni. Fino allo strappo la serata dopo, che ha portato alla squalifica.

Non sono mancante frecciate a Morgan (anche Mara Maionchi, che bene lo conosce, non ha avuto parole tenere per lui e per il suo comportamento nei confronti di Bugo), anche se c'è chi tra gli opinionisti sul palco non ha potuto fare a meno di notare la notevole esposizione mediatica che i due hanno ottenuto grazie a queste polemiche.

Gli applausi comunque sono tutti per Bugo (Morgan sarà a Domenica Live da Barbara D'Urso, mentre lui, sottolinea Mara Venier, è venuto qui "in amicizia"), che ha cantato a cappella il suo brano.