Sanremo 2020, Bugo rompe il silenzio: "Io devastato. Ci saranno conseguenze economiche"

A quattro giorni dalla squalifica al Festival di Sanremo 2020, Cristian Bugatti, in arte Bugo, in gara con il brano 'Sincero' insieme a Morgan, rivela al quotidiano La Stampa il suo reale stato d'animo e le conseguenze economiche che avrà la sua decisione di aver abbandonato il palco nel pieno dell'esibizione.

Bugo dopo Sanremo: "Io devastato"

L'umore - che, ricordiamo, ha abbandonato il palco nel pieno della performance dopo essere stato offeso in diretta da Morgan - , non è ovviamente dei migliori: “Ero partito per l’avventura sanremese con una felicità assoluta e l’avventura si è trasformata in un incubo. Morgan poi va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato", confida. Il cantautore risponde poi a Vittorio Sgarbi che durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso ha osservato: “Bugo sembra un cocainomane”. "Ma poi ha ritrattato e si è scusato; è giusto che l’abbia fatto perché si è reso conto che rischiava legalmente. Ma sono cose che si dicono? Ho 46 anni, sono sposato e ho un bimbo e quando si apre la bocca bisogna essere responsabili. Io non ho mai offeso Morgan, figuriamoci se mi occupo di un signore che lo spalleggia parlando di cose che non esistono. Sono frasi che si commentano da sole”, replica l’ex concorrente di Sanremo 2020.

All'origine delle tensioni tra Morgan e Bugo, l'esibizione - tutt'altro che impeccabile - sulle note della canzone 'Canzone per te', scelta dal duo in occasione della serata Sanremo 70'. "Sono arrivato alla serata cover senza aver mai provato.Come potevo cantare bene in quelle condizioni? Mi dispiace perché io a Morgan volevo e continuo a volere bene".

Bugo dopo Sanremo, la penale: conseguenze economiche per Mescal

Ma ora che cosa succede? "Adesso la mia etichetta, la Mescal, dovrà pagare delle penali e ci saranno conseguenze economiche che non so quantificare ma non si parla di pochi euro. È tutto talmente incredibile che posso capire chi pensa al complotto: una bomba atomica come questa è incredibile. Speriamo che almeno serva a far conoscere la mia musica, l’artista che sono stato e sono, compreso tutto il lavoro dietro il nuovo album”.