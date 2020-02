Il manager di Bugo: "Morgan è in pericolo. Quel che dice è frutto di manie di persecuzione"

Dopo i diretti interessati che hanno rilasciato in diverse sedi le loro versioni dei fatti, a commentare i motivi della lite più clamorosa della storia del Festival di Sanremo è stato Valerio Soave, manager di Bugo e titolare dell'etichetta discografica Mescal, su cui Morgan ha addossato le colpe di una tensione con il collega poi deflagrata sul palco dell’Ariston.

“Se abbiamo usato Morgan per far conoscere Bugo? Ci ha aiutato la popolarità di Morgan, ma popolarità non vuol dire credibilità. Sono 15 anni che un pezzo di Morgan non va in radio”, ha spiegato l’uomo intervistato dal programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’: “Come potevo volere l'eliminazione di Morgan e di Bugo? L'artista era stato scelto in duetto. Se Morgan fosse andato via, anche Bugo si sarebbe autoeliminato. Promuovo un duetto e poi voglio l'eliminazione di Morgan? (…) E' un delirio. Come faccio a contestare tutta una serie di cose così?”.

Secondo Morgan, Soave avrebbe anche alzato le mani su di lui un mese prima dell'inizio del Festival, altra accusa smentita dal manager: “Quella riunione si è tenuta il 18 dicembre. Barbara d'Urso gli ha chiesto allora perché è andato a Sanremo, lui ha tentennato e poi ha detto che c'è andato per amicizia di Bugo. Lui provoca, ma non gli ho mai messo le mani addosso”, ha precisato il manager.

Il manager di Bugo: “Quello che dice Morgan è frutto di manie di persecuzione”

“Stavo attento a non farmi vedere da Morgan. C'era una situazione molto tesa. Lui aveva identificato in me il sabotatore dei brani che lui in estremo ritardo aveva inviato all'orchestra di Sanremo”, ha proseguito Soave in riferimento ai rapporti con Morgan ormai incrinati durante il Festival: “Noi ci eravamo fatti portavoce delle bocciature dei brani definiti dal maestro De Amicis ineseguibili”.

Il manager ha poi parlato dell’ipotesi di denunciare Morgan, valutata in questi giorni alla luce dei fatti accaduti anche prima dell’inizio del Festival di Sanremo: “Stiamo valutando tutta una serie di cose. Sto cercando di calmare la situazione. Morgan è in pericolo. Stategli vicino. Quel che dice è frutto di manie di persecuzione”, ha affermato Soave,“Siccome gli voglio bene, dico che Morgan va aiutato e non condannato. Lo dico ai suoi amici e ai media che amplificano i suoi deliri e le sue manie di persecuzione. Io l'ho portato a Sanremo per aiutarlo”.