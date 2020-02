Sanremo, Morgan e Bugo stasera non ci saranno: le voci sulla rissa a "morsi e sputi"

"Al momento Bugo e Morgan non sono previsti sul palco dell'Ariston, neanche per un'esibizione fuori gara". A comunicarlo è lo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, dopo quanto accaduto ieri sera sul palco dell'Ariston.

Bugo "ha le sue ragioni ed è andato via", ha aggiunto Amadeus, quindi è improbabile che i due possano tornare a cantare insieme al di fuori del contesto canoro. In ogni caso, ha spiegato Amadeus, questo sarebbe eventualmente stato possibile "se ad andarsene fosse stato Morgan", dato che il concorrente che ha portato il pezzo in gara era ufficialmente Bugo.

Sanremo 2020, Amadeus: "Bugo è un ragazzo di un'educazione pazzesca"

"Bugo non ha potuto accettare un cambiamento del testo di quel genere", ha aggiunto Amadeus. "È un ragazzo di un'educazione pazzesca, una delle persone più educate che abbia mai conosciuto. La prima cosa che mi ha detto ieri notte, quando ci ho parlato, è stata: ti chiedo scusa, era affranto per avermi creato un problema, sei qui alle 4 del mattino per me. È un grande artista". Anche Morgan, ha detto il conduttore, gli ha scritto un messaggio dispiaciuto.

"Fra loro c'è un problema personale che devono risolvere. A me interessa il fatto che un testo sia stato cambiato e un cambiamento di quel genere comporta la squalifica. Il resto devono raccontarlo loro", ha concluso.

Scontro Bugo-Morgan, i retroscena: "Morsi, sputi e parole grosse"

Alle 16 era prevista oggi una conferenza stampa di Bugo e Morgan, avevano fatto sapere dall'organizzazione del Festival, salvo poi specificare che in sala stampa a quell'ora ci sarà il solo Bugo, mentre si susseguono le voci sul retroscena che avrebbe portato alla clamorosa rottura in mondovisione: scrive Repubblica che i dissensi tra i due, iniziati durante le prove della serata delle cover, sono finiti a "morsi, sputi e parole grosse, molto grosse", citando protagonisti e testimoni della lite, poco prima dell'ingresso sul palco ieri sera.