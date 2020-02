Sanremo 2020, clamoroso colpo di scena: Morgan offende Bugo, lui lascia il palco durante l'esibizione. Squalificati

Colpo di scena al Festival di Sanremo. Bugo, in gara nella kermesse insieme a Morgan, ha lasciato all'improvviso il palco durante l'esibizione. Il motivo? Morgan lo aveva appena offeso, modificando le parole della loro canzone 'Sincero' con: "La tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo che stai su questo palco". Parole di fronte alle quali il cantante ha voltato le spalle e se ne è andato. Poco dopo, è arrivata la squalifica. Va precisato che, già al momento dell'ingresso sul palco, Bugo aveva esitato a scendere la scalinata, ritardando la sua discesa di qualche secondo. E pensare che la canzone era dedicata alla loro amicizia. Già nel pomeriggio si vociferava di una forte tensione tra i due.

Morgan offende Bugo, lui se ne va

Gelo in diretta. Subito dopo l'uscita di Bugo, Amadeus, allertato dallo staff, è tornato in scena prima del previsto. Poco dopo è stato raggiunto da Fiorello, che ha riempito il vuoto scenico cercando di smorzare la tensione: "Allora... non ho capito niente di quello che è successo - scherza - Posso dire che è colpa tua, Amadeus. Qualsiasi cosa sia, per tutto quello che è successo dalla prima puntata, anzi da ottobre, perché fai danni da ottobre. Sei tu che li hai messi insieme. Io eleggerei il vincitore questa sera e domani non veniamo". Poi, rivolgendosi alla prima fila, dove siedono i vertici Rai: "Chiudiamo qui. Chissenefrega della pubblicità e dei guadagni. Ancora volete guadagnare soldi? Vi bastano quelli". Infine, una battuta sulla durata eccessiva del festival: "Di buono c'è che i cantanti sono diventati 23".

Morgan e Bugo squalificati

Il Festival è andato avanti ancora per qualche minuto. Poi, dopo che lo staff è andato in cerca - invano - dei due cantanti, Amadeus è tornato in scena per annunciare la squalifica: "Mi dicono che Morgan e Bugo non rientrano. Mi dispiace molto, perché li considero entrambi grandi artisti. Credo che la loro sia una bellissima canzone. Mi dispiace che non siano qui a cantare. Si tratta di defezione. Quindi sono squalificati dal Festival di Sanremo".