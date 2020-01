Sanremo 2020, 10 ragazze per Amadeus: da Diletta Leotta a Antonella Clerici a Alketa Vejsiu

Dieci ragazze per Amadeus posson bastare. Annunciate questa mattina in conferenza stampa le primedonne che affiancheranno il conduttore sul palco del Festival di Sanremo 2020. Si tratta di Antonella Clerici, Diletta Leotta, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Rula Jebreal e Alketa Vejsiu. Con un'incursione di Mara Venier, attesa nella serata finale per il lancio di 'Domenica In' in onda nel pomeriggio successivo. Una rosa di nomi che spazia dalla moda al giornalismo politico, dove il minimo comune denominatore è la chiave pop delle ospiti ("perché sarà il Festival di tutti"). Bandito il termine 'vallette', ormai e finalmente anacronistico, le protagoniste "porteranno le loro storie attraverso interventi su cui abbiamo lavorato insieme", ha spiegato il conduttore e direttore artistico della kermesse canora al via da martedì 4 a venerdì 8 febbraio in prima serata su Rai1, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, con la sua settantesima edizione.

Tutte le donne di Sanremo 2020

Dalla tv generalista arrivano le conduttrici Clerici e Leotta. La prima volto volto storico Rai, la seconda dal curriculum variegato tra Sky, DAZN, LA7 e Mediaset. "Ringrazio di cuore Antonella - ha dichiarato Amadeus in conferenza - Conosce perfettamente il palco dell'Ariston (è stata padrona di casa nel 2010, ndr) ed ha accettato subito, senza neanche sapere che cosa avremmo fatto. Tra noi c'è un bel rapporto di amicizia". A proposito di Leotta, invece: "Amo lo sport, lei è una bellissima ragazza e giornalista sportiva. Era già stata a Sanremo con Carlo (Conti, ndr). Giovanissima e simpatica, penso che avrà modo di dimostrare che non deve occuparsi solamente di calcio".

Sul palco anche Monica Bellucci, tra le poche dive italiane nel cinema internazionale. "E' stata la prima che ho incontrato, probabilmente sarà con noi durante la seconda serata", ha precisato Amadeus. E poi Sabrina Salerno: "E' bellissima. La conosco dai tempi di Radio Deejay, anche lei è legata alla musica. Mi piace portare sul palco una donna che è stata una icona sexy con sua bellissima storia".

Dal Tg1 Laura Chimenti e Emma D'Aquino

Dal Tg1 arriva Emma D'Aquino, telegiornalista, a lungo inviata di 'Porta a Porta', già ospite del festival lo scorso anno, quando ha partecipato con una gag sulle note del brano 'Sabato Pomeriggio' insieme con l'ex direttore artistico Claudio Baglioni. E, sempre dal telegiornale dell'Ammiraglia Rai, arriva Laura Chimenti, attualmente redattrice e inviata della redazione economica, oltre che conduttrice dell'edizione delle ore 20:00.

Rula Jebreal e Alketa Vejsiu

Ma il giornalismo avrà anche respiro estero. Ed è forse questo il valore aggiunto al Festival di Amadeus. All'Ariston ci sarà infatti Rula Jebreal. "Volevo una giornalista internazionale che parlasse di donne - ha detto il padrone di casa - Nel mio Sanremo, infatti, a prevalere deve essere la sensibilità delle persone". E sulle polemiche che hanno investito la scrittrice palestinese in queste settimane: "Quando si dà risalto alle donne non esiste ceto sociale, né appartenenza politica, né colore della pelle. Perché donne vanno rispettate ovunque nel mondo". Dall'Albania arriva invece Alketa Vejsiu, conduttrice della tv generalista ed istituzione del paese, dove conduce (tra gli altri) 'Chi ha incastrato Peter Pan?' e 'X Factor'. E' qui perché "l'Albania è uno stato che segue con passione Festival", ha detto Amadeus.

Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez

Più nota invece al mondo della moda e della cronaca rosa è Francesca Sofia Novello, modella, influencer e attuale compagna di Valentino Rossi, campione di Moto GP. "Lei rappresenta una sorta di scommessa personale - ha precisato di lei il conduttore - E' una ragazza molto bella, ma è stata scelta perché vedo in lei, oltre alla bellezza, la capacità di stare al fianco di un grande uomo mantenendosi un passo indietro. Poi è simpaticissima". Altrettanto famosa per il suo 'amore' famoso è Georgina Rodriguez, modella argentina e compagna di Cristiano Ronaldo.