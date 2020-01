Sanremo 2020, chi è Diletta Leotta: carriera e vita privata

Diletta Leotta è tra le donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. “Amo lo sport, lei è una bellissima ragazza e giornalista sportiva”, ha detto di lei il conduttore presentandola in conferenza stampa: “Giovanissima e simpatica, penso che avrà modo di dimostrare che non deve occuparsi solamente di calcio”. Per la presentatrice televisiva e radiofonica si tratta della seconda volta sul palco dell’Ariston: la prima risale al 2017, quando venne invitata da Carlo Conti per parlare dei cyberbattacchi subiti attraverso la diffusione di sue foto private e dell’importanza di denunciare il reato.

La presenza di Diletta Leotta è attesa al Festival nella prima serata di martedì insieme alla giornalista Rula Jebreal.

Sanremo 2020, chi è Diletta Leotta: carriera

Diletta Leotta è nata a Catania il 25 agosto 1991. Diplomata al liceo scientifico e laureata Giurisprudenza, Diletta Leotta ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a 15 anni, partecipando al concorso di bellezza Miss Muretto nel 2006 e a Miss Italia tre anni dopo, dove viene eliminata alle preselezioni. A 19 anni inizia a fare tv sulla rete locale Antenna Sicilia per poi passare a Mediaset, dove conduce la trasmissione ‘Il compleanno di La5’. Passa poi a Sky con il ruolo di ‘Meteorina’ per Sky Meteo 24, e nel 2014 diventa volto di ‘RDS Academy’, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su Sky Uno. Dopo aver condotto la quarta edizione del reality show ‘Il contadino cerca moglie’, Leotta sbarca sulla piattaforma DAZN nel 2018 con il suo ‘Diletta gol’ e nello stesso anno, insieme a Francesco Facchinetti, presenta la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7.

Sanremo 2020, chi è Diletta Leotta: vita privata

Oggi Diletta Leotta è fidanzata con Daniele Scardina, pugile milanese conosciuto nel mondo della boxe con il nome di King Toretto. La loro storia è iniziata l’estate scorsa e solo di recente è stata ufficializzata dai diretti interessati che a lungo hanno tentato di tenerla al riparo dal gossip. “Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”, ha detto della fidanzata il 28enne milanese che ormai si divide tra Miami, dove vive si allena, e Milano, città di residenza di Diletta Leotta.

Prima di Daniele Scardina, Diletta Leotta è stata fidanzata per tre anni con Matteo Mammì, imprenditore di Sky 43enne, nipote del politico e ministro Oscar Mammì, morto nel 2017, che ha dato il nome alla nota legge sulle telecomunicazioni. Nonostante le insistenti le voci di matrimonio, la loro storia si è conclusa qualche mese per volere di entrambi.

Sanremo 2020, chi è Diletta Leotta: foto da Instagram