Sanremo 2020, chi è Emma D’Aquino: carriera e vita privata

Emma D’Aquino è tra le donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. “Cosa farò sul palco dell'Ariston? Ancora non so. Fino a ieri ero in conduzione al Tg1”, ha anticipato la giornalista ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, a proposito del suo intervento sul palco dell’Ariston previsto nella serata di mercoledì accanto alla collega del Tg1 Laura Chimenti.

Per Emma D’Aquino si tratta della seconda volta al Festival dopo quella dello scorso anno che la vide protagonista di una gag sulle note del brano 'Sabato Pomeriggio' insieme all'ex direttore artistico Claudio Baglioni.

Ma chi è Emma D’Aquino? Di seguito tutte le informazioni sulla carriera e la vita privata della giornalista siciliana.

Sanremo 2020, chi è Emma D’Aquino: carriera

Laureata in Scienze Politiche, Emma D’Aquino, classe 1966, ha iniziato la carriera giornalistica nelle televisioni e radio locali. In Rai dal 1996, è stata a lungo inviata del programma condotto da Bruno Vespa su Rai Uno ‘Porta a Porta’. Dopo una breve esperienza al Tg2, nel 2003 è passata alla redazione del Tg1 dove conduce l’edizione delle 20. Emma D’Aquino ha seguito importanti eventi di cronaca, come il caso Cogne, l'omicidio di Sarah Scazzi e quello di Meredith Kercher.

Nella sua carriera televisiva, inoltre, si annovera anche la sua partecipazione al quiz di Rai Uno ‘Gli italiani hanno sempre ragione’ in coppia con il collega e amico Alberto Matano, con cui è stata anche opinionista del talent show di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’ nel 2016. Nell’agosto 2018 ha condotto gli Speciali Tg1 sul crollo del Ponte Morandi a Genova.

Sanremo 2020, chi è Emma D’Aquino: vita privata

Della vita privata di Emma D’Aquino si sa pochissimo. Solo recentemente, nel corso dell’intervista a ‘Un giorno da pecora’, chiamata a commentare le polemiche che hanno riguardato Amadeus accusato di sessismo, ha confidato di essere impegnata con una persona di cui si è detta "innamorata": “Dare del bello ad una donna non è un'offesa. Se mi dici che sono bella ti ringrazio, se mi dici che sono bella e brava mi hai conquistato”, ha dichiarato la giornalista che riguardo all’ormai famoso “passo indietro” tanto discusso, ha aggiunto: “A volte stai un passo indietro, a volte stai un passo avanti, è normale. Si vive insieme, si cammina insieme”.

Ospite di Caterina Balivo nel programma ‘Vieni da me’, Emma D’Aquino ha poi parlato della profonda amicizia che la lega al collega Alberto Matano: “E’ un amico vero. Lo adoro e voglio il suo bene”, ha detto di lui.

