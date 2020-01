Sanremo 2020, chi è Francesca Sofia Novello: carriera e vita privata

Francesca Sofia Novello è tra le donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. “Lei rappresenta per me una scommessa personale”, ha precisato il conduttore durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse dove l’elogio della sua bellezza e della “capacità di stare un passo indietro” al compagno Valentino Rossi sono valsi al conduttore una valanga di critiche puntualmente respinte dagli interessati.

La presenza di Francesca Sofia Novello è attesa sul palco dell’Ariston nella quarta serata di venerdì insieme ad Antonella Clerici.

Sanremo 2020, chi è Francesca Sofia Novello: carriera

Francesca Sofia Novello è una modella e influencer nata ad Arese, in provincia di Milano, 26 anni fa. Diplomata in Lingue e iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, all’inizio della sua carriera Francesca è stata una ‘ombrellina’ (ragazza chiamata nelle competizioni sportive a reggere un ombrello per riparare dal sole i piloti oppure un cartello sulla griglia di partenza in cui vengono riportati numero di gara e generalità del pilota). In seguito, ha iniziato a lavorare come modella soprattutto di intimo e oggi è una influencer che su Instagram vanta, al momento, un seguito di 280mila follower.

Sanremo 2020, chi è Francesca Sofia Novello: vita privata

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si sono conosciuti per caso nel 2016 durante una gara a Monza, quando la modella era un'ombrellina. Nonostante la differenza di età di 15 anni, i due sono più innamorati che mai: “Forse ho trovato la donna giusta per fare un figlio”, ha affermato il 40enne campione di motociclismo parlando della sua donna che, replicando alle accuse di essere a Sanremo solo perché bella e “fidanzata di”, ha affermato: “Chi mi conosce dice che oltre ad essere bella ed essere la ragazza di Vale, io abbia una grande testa, un grande cuore e che sicuramente ho una visione estremamente positiva della vita! Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili, il vero terreno di scontro è quello dei pari diritti e delle pari opportunità”.

Sanremo 2020, chi è Francesca Sofia Novello: foto da Instagram