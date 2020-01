Sanremo 2020, chi è Georgina Rodriguez: carriera e vita privata

Georgina Rodriguez è tra le donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. La modella argentina, compagna del campione della Juve Cristiano Ronaldo, è stata l’ultima delle presenze femminile confermate sul palco dell’Ariston dopo una trattativa conclusa a pochi giorni dall’inizio della kermesse che la vedrà protagonista nella serata di mercoledì insieme ad Alketa Vejsiu.

Sanremo 2020, chi è Georgina Rodriguez: carriera

Georgina Rodriguez è nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994. Figlia di un ex allenatore di calcio scomparso lo scorso anno, Gerogina è cresciuta a Jaca, città nel Nord-Est della Spagna e prima di diventare modella, ha studiato danza e inglese a Londra, ha lavorato come cameriera, ragazza alla pari e commessa nelle boutique di Prada e Gucci a Madrid. Oggi è una seguitissima influencer che su Instagram vanta quasi 16 milioni di follower.

Sanremo 2020, chi è Georgina Rodriguez: vita privata

Dal 2016 Georgina Rodriguez è legata al campione della Juventus Cristiano Ronaldo, conosciuto durante un evento di Dolce & Gabbana. I due sono genitori di Alana Martina, nata nel 2017, ultima arrivata della famiglia che conta anche i gemelli Eva Maria e Matteo e Cristiano Jr, figli che Ronaldo ha avuto in precedenza con maternità surrogata. Negli ultimi giorni sono circolate insistenti le voci di un matrimonio celebrato in gran segreto qualche mese fa, ma la coppia non ha mai ufficializzato i rumors.

Sanremo 2020, chi è Georgina Rodriguez: foto da Instagram