Sanremo 2020, chi è Laura Chimenti: carriera e vita privata

Laura Chimenti è tra le donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. La presenza della giornalista romana sul palco dell’Ariston è previsto nella serata di mercoledì accanto alla collega del Tg1 Emma D’Aquino.

Ma chi è Laura Chimenti? Di seguito tutte le informazioni sulla carriera e la vita privata della giornalista siciliana.

Sanremo 2020, chi è Laura Chimenti: carriera

Laura Chimenti è nata a Roma nel 1976. Attualmente conduttrice dell'edizione serale del Tg1, nonché redattrice ed inviata della redazione economica sempre del telegiornale della prima rete Rai, la giornalista ha mosso i primi passi nell'agenzia giornalistica Asca, approdando in Rai nel 1996 come realizzatrice e conduttrice della rubrica ‘Style’ inerente moda, tendenze, viaggi e lifestyle. Nel 2016 passa alla conduzione dell'edizione serale del Tg1 dopo aver presentato quella delle 13:30 e delle 17. Nel 2013, inoltre, la giornalista ha condotto su Rai 1 il ‘Premio Biagio Agnes’ insieme a Gerardo Greco, e il ‘Premio Strega’ con Antonio Caprarica.

Tra le esperienze extragiornalistiche, si ricorda la partecipazione a Ballando con le Stelle, come ‘commentatrice a bordo pista’, quella a Storie Italiane, La prova del cuoco, L'Eredità e Rischiatutto.

Sanremo 2020, chi è Laura Chimenti: vita privata

Laura Chimenti è sposata con Claudio Briganti, manager sportivo da cui ha avuto tre figlie: Margherita, Bianca e Gloria. Ha aperto il suo profilo Instagram in concomitanza alla conferenza stampa del Festival di Sanremo: “Oggi inizia la mia avventura in questo girone fantastico che è Sanremo...E nel magico mondo di Instagram”, ha scritto ai follower che in pochi giorni hanno superato la soglia di 1500.

Sanremo 2020, chi è Laura Chimenti: foto Instagram