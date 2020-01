Sanremo 2020, chi è Sabrina Salerno: carriera e vita privata

Sabrina Salerno è tra le donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. “E' bellissima. La conosco dai tempi di Radio Deejay, anche lei è legata alla musica. Mi piace portare sul palco una donna che è stata una icona sexy con la sua bellissima storia”, ha detto il direttore artistico della kermesse presentando in conferenza stampa la showgirl genovese che dovrebbe calcare il palco dell’Ariston nella serata di mercoledì insieme alle giornaliste Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.

Sabrina Salerno torna in qualità di co-conduttrice del Festival dopo avervi partecipato come concorrente in gara insieme a Jo Squillo nel 1991 con il brano ‘Siamo Donne’.

Ma chi è Sabrina Salerno? Di seguito tutte le informazioni sulla carriera e la vita privata della giornalista siciliana.

Sanremo 2020, chi è Sabrina Salerno: carriera

Sabrina Salerno è nata a Genova 52 anni fa, e nella città che ospita la kermesse è proprio di casa: qui, infatti, la showgirl ha vissuto con i nonni dai 5 ai 14 anni. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza. Poi l’esordio come cantante nel 1986 con il singolo ‘Sexy Girl’ prodotto da Claudio Cecchetto che fu scelto come sigla del Festivalbar 1986. Nel frattempo ha partecipato ad altri due varietà di Canale 5, Grand Hotel (1986) e SandraRaimondo Show (1987) con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Grazie anche alla sua prorompente bellezza, Sabrina Salerno è diventata una vera e propria icona sexy degli anni Ottanta, nota per il successo musicale raggiunto dai dischi come ‘Super Sabrina’ e ‘Over the pop’. Nella lunga e ricca carriera si contano anche svariati ruoli in teatro e partecipazioni televisive, come quella del 2014 nel talent show, condotto da Flavio Insinna, ‘La pista’, dove riveste il ruolo di coach.

Sanremo 2020, chi è Sabrina Salerno: vita privata

Sabrina Salerno è sposata con Enrico Monti, imprenditore tessile storico compagno a cui è legata da 25 anni e da cui ha avuto un figlio, Luca Maria, che oggi ha 15 anni. La sua infanzia è stata segnata dall’assenza del padre che l’ha riconosciuta come sua figlia solo qualche anno fa, nel 2014. “Mi spiegò che non ero prevista né voluta”, ha raccontato di lui la showgirl protagonista del programma di Paola Perego ‘Non Disturbare’: “Si era costruito una famiglia ufficiale, con una figlia che ha nove anni meno di me”. Oggi i rapporti tra loro sono stati recuperati, anche per il bene del figlio Luca Maria per il quale reputa fondamentale la presenza del nonno.

Un’altra curiosità su Sabrina Salerno: da sempre la sua migliore amica è Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, unica presenza legata al mondo dello spettacolo che volle accanto a sé nel giorno del suo matrimonio celebrato lontano dai riflettori.

