Chi è Valentina Parisse, giovane autrice di Michele Zarrillo

Una canzone non è solo di chi la interpreta, ma anche di chi la scrive. E, tra i nomi “dietro le quinte” della 70° edizione del Festival di Sanremo, spicca quello di Valentina Parisse. A 33 anni, la brillante cantante e autrice ha scritto, insieme a Michele Zarrillo, il brano “Nell’estasi o nel fango” portato in gara dall’artista romano. Si tratta del debutto per Valentina alla kermesse in qualità di autrice, ma non è la prima volta che i due artisti lavorano insieme: nel 2017 la giovane cantante aveva partecipato alla scrittura del singolo “Vivere e rinascere” dall’omonimo album di Zarrillo.

Diventa sempre più riconoscibile l’impronta della Parisse: trattare argomenti profondi in modo mai banale, con eleganza e raffinatezza. “Scrivere per Michele non è solo un grande onore dal punto di vista artistico per me, ma anche umano, perché le canzoni nascono dagli incontri e dallo scambio di idee – dichiara Valentina Parisse - Credo davvero che abbia cantato alcune delle più belle canzoni d’amore della musica Italiana. Il testo di questo brano, invece, vuole volgere uno sguardo lucido alla realtà di oggi. Senza moralismi. Senza filtri. Con la profonda voglia di non girarsi dall’altra parte, consapevoli che se si vuole davvero, anche “nel buio più profondo della notte” la strada per andare avanti si trova, sempre.”

Tutto quello che c'è da sapere su Valentina Parisse

Il nome di Valentina Parisse è sempre più conosciuto al grande pubblico grazie alle emozionanti canzoni che scrive per sé e per i grandi artisti della musica italiana (tra gli altri Renato Zero, per il quale ha composto insieme a Phil Palmer, la musica del singolo “Rivoluzione” - inserito nell’album “Alt” del 2016). Il suo percorso artistico è costellato da rivincite nei confronti di sé stessa e da scelte mirate: tutto inizia nel 2011 quando la cantante romana decide di scommettere sulla sua carriera, partendo peril Canada con solo una valigia in mano. Da questo viaggio nasce il suo primo disco “Vagabond” (Lab/Sony Italia) completamente in inglese, prodotto da Steve Galante, con la collaborazione di Phil Palmer e Mazen Murad. Al disco fa seguito un fortunato tour - sold out in prestigiose location come Blue Note di Milano e l’Auditorium Parco della Musica. Il 2014 segna l’esordio in italiano per l’artista: il singolo “Sarà bellissimo” (Lab), prodotto da Phil Palmer e registrato e missato a Londra da Tim Weidner nei Sarm Recording Studios di Trevor Horn, che conquista il consenso di pubblico e critica. Nel 2019 “Tutto cambia” (Universal Music Italia), la canzone prodotta da Francesco Catitti entra a far parte della colonna sonora del film “L’agenzia dei bugiardi” di Volfango De Biasi.

Nello stesso anno, in occasione del Concerto del Primo Maggio a Roma, la giovane cantante ha presentato il ultimo singolo “Dannata Lotta”, scritto insieme a Cheope (Alfredo Rapetti Mogol) e Davide Napoleone, prodotto da Francesco Catitti aka “Katoo”. Valentina ha avuto il privilegio di esibirsi davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla leggenda della musica Bruce Springsteen: la giovane artista ha cantato l’Inno di Mameli, da lei riarrangiato e prodotto insieme a Fabio Garzia, in apertura delle competizioni del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma, tenutesi a Piazza di Siena nel maggio 2019. A dicembre 2019 ha partecipato – per la seconda volta consecutiva - in qualità di giudice al programma “All Together Now”, lo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax, in onda su Canale 5. Dopo il Festival di Sanremo, non si faranno attendere le novità discografiche: in arrivo un nuovo singolo della Parisse che riserverà molte sorprese al pubblico.