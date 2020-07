Claudio Lippi: "Mi presento a Sanremo come concorrente"

"La musica è il mio primo amore, e salire sul palco di Sanremo come concorrente è un'emozione che voglio vivere prima di morire". Così Claudio Lippi conferma, all'Adnkronos, i rumors degli ultimi giorni sulla sua partecipazione alla 71esima edizione del Festival. "Mi presento alle selezioni come concorrente - spiega - farò i provini come tutti e poi vediamo che succede, vada come vada".

Il conduttore, con la passione per la musica, è determinato: "Non conosco e non voglio nemmeno sapere i discorsi delle majors, alla fine sarà l'azienda a dover decidere. Io seguirò quello che ufficialmente dicono di fare, invio il pezzo realizzato da me, faccio sentire cosa viene fuori dall'anima. Seguirò un iter, che voglio pensare sia corretto, e vediamo cosa succede".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è la prima volta che Lippi decide di provare nell'impresa, come spiega. "L'anno scorso chiamai Amadeus, ma la chiusura delle selezioni era in dirittura d'arrivo e chiudevano il giorno dopo, quindi ormai eravamo fuori tempo massimo. Quest'anno voglio inviare il provino realizzato da me, sempre di quel brano, che è uno di quelli che come pochi altri mi ha fatto piangere di commozione". La musica è sempre stato il suo sogno nel cassetto: "Sono nato con la passione della discografia e del canto, mi è rimasto come primo amore, anche se purtroppo non ho il talento di scrivere canzoni d'autore. Per me è fondamentale il rapporto col pubblico e anche ora, quando faccio i miei spettacoli, privilegio soprattutto la piazza, perché così ho il polso della realtà della gente. In questo momento di crisi, è importante stare a contatto con i bisogni delle persone comuni".