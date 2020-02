Sanremo 2020, le 5 cover migliori

Maratona musicale, nella serata di giovedì, in onore dei 70 anni di Sanremo. I 24 big hanno interpretato le canzoni che hanno fatto la storia del Festival in totale libertà, soprattutto negli arrangiamenti, regalando performance di grande spessore. Sul palco, insieme ai campioni in gara, alcuni tra i migliori artisti del panorama italiano ma anche internazionale, tutti in una sola puntata. Protagonista assoluta la qualità e finalmente, come promesso da Amadeus in conferenza stampa, è stata la gara ad aver avuto uno show al seguito e non viceversa come avvenuto nelle prime due serate.

Votati dai componenti dell'Orchestra del Festival, che hanno decretato Tosca come migliore, i voti di questa serata si sono sommati a quelli precedenti, determinando una nuova classifica.

