"A Sanremo 2020 le donne sul palco dell'Ariston saranno dieci"

I rumors sulle donne che potrebbero affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston nella 70esima edizione del Festival di Sanremo si fanno sempre più incalzanti via via che ci si avvicina alla data iniziale della kermesse. L’ultimo in ordine di tempo è quello riportato da Renato Franco sul Corriere della Sera, secondo cui l’idea del conduttore e direttore artistico sarebbe quella di non avere una presenza fissa accanto a lui nelle cinque serate, ma piuttosto due donne ogni sera che lo affiancheranno nella conduzione.

Sanremo 2020, le dieci donne accanto ad Amadeus sul palco dell’Ariston

Secondo il Corriere, Amadeus starebbe valutando una rosa di personaggi da coinvolgere tra cui le ex conduttrici del Festival Simona Ventura e Antonella Clerici. Resterebbe in piedi la possibilità di trovare anche Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, così come Vanessa Incontrada, mentre sarebbe tramontata l’ipotesi Chiara Ferragni. In forse anche Monica Bellucci che starebbe valutando “una proposta molto carina, ma bisogna vedere i tempi: ci sono gli impegni di lavoro e soprattutto le mie bambine”, avrebbe spiegato l'attrice.

Sanremo 2020, perché dieci donne sul palco

Il Corriere spiega come la soluzione delle tante donne sul palco sarebbe un modo per bilanciare la probabile scarsa presenza di voci femminili in gara, poiché Amadeus avrebbe ricevuto 200 canzoni soprattutto da cantanti uomini. Ancora top secret la lista dei cantanti, ma tra loro dovrebbero esserci Francesco Gabbani, Marco Masini, Piero Pelù, Levante, Achille Lauro, Rancore, Raphael Gualazzi e Rocco Hunt. E ancora, dai vari talent, si fanno i nomi di Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici; Elodie, Giordana Angi, Anastasio (da X Factor 2018).