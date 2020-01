Diodato a Sanremo 2020 con 'Fai rumore': testo e video

Diodato è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Fai rumore', di cui firma testo e musica. La canzone è contenuta nel nuovo album di inediti 'Che vita meravigliosa', in uscita il 14 febbraio; terzo disco dell'artista, anticipato dal singolo omonimo che ha scritto per 'La Deaa Fortuna', il film campione di incassi di Ferzan Ozpetek.

"Fai rumore è un invito ad abbattere i muri dell'incomunicabilità - ha spiegato il cantautore -. E' un invito a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto, dove muore ogni umanità. E' un atto di ribellione che ha l'amore come finalità, nel senso più ampio possibile".

E' la terza volta sul palco dell'Ariston per Diodato: la prima nel 2018, al fianco di Roy Paci, con 'Adesso' - con cui si classificarono all'ottavo posto -, la seconda, lo scorso anno, come ospite di Ghemon nella serata dei duetti.

Diodato a Sanremo 2020 con 'Fai rumore': testo

Diodato a Sanremo 2020 con 'Fai rumore': video

