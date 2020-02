Sanremo 2020, SkyTg24 "spoilera" Diodato vincitore: le polemiche, poi la spiegazione

Finale con polemica, come sempre del resto, a Sanremo 2020.

Diodato è il vincitore di questa edizione ma prima che il suo nome venisse annunciato, sia alla stampa sia in tv, il crawl di SkyTg24 lo dava già vincente con quasi trenta minuti di anticipo. Il dettaglio non è sfuggito al pubblico a casa, come dimostra la marea di tweet subito dopo (tra cui uno molto condiviso di Jerry Calà), e ovviamente nemmeno ai giornalisti in sala stampa, che hanno iniziato a rumoreggiare. Quando è comparso lo "spoiler" di Sky nel "fascione" delle ultim'ore flash del canale all-news di Sky, erano circa le 1.45.

Su Sky hanno già dato il vincitore Diodato #Sanremo20 pic.twitter.com/Rr2qnKKmtD — Jerry Cala' Official (@JerryCala) February 9, 2020

Sanremo 2020, SkyTg24 "spoilera" il nome del vincitore: poi la spiegazione

Embargo violato? Fuga di notizie? Semplice errore? Il giornalista di Sky Alessio Viola, presente in sala stampa, dopo il "fattaccio" ha letto una nota dell'azienda per spiegare che cosa era accaduto e chiedere scusa.

L'annuncio di Diodato vincitore di Sanremo 2020 è infatti stato dato per errore, ha detto Viola.