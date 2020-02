Domenica In, giallo Elettra Lamborghini. Selvaggia Lucarelli: "Se n'è andata perché c'ero io"

Giallo a Domenica In. Tra gli artisti sul palco di Sanremo per lo speciale condotto da Mara Venier c'era anche il nome di Elettra Lamborghini ma all'ultimo la cantante non si è presentata.

Subito dopo essere tornati in diretta dopo aver dato la linea al Tg1, Pino Strabioli e altri opinionisti sul palco hanno detto che Elettra Lamborghini è stata vista dietro le quinte ("Era vestita d'oro", ha detto Strabioli) ma poi se n'è andata. "Se n'è andata perché c'ero io", dice Selvaggia Lucarelli.

Domenica In, giallo Elettra Lamborghini: l'accusa di Selvaggia Lucarelli

"Io posso essere antipatica, ma ci si confronta coni giornalisti, se si decide di fare questo mestiere non si scappa dal contraddittorio. Io non ho mai avuto il piacere di conoscere Elettra Lamborghini, forse ho fatto una battuta su Twitter sul suo vestito dicendo che era vestita da damigella, non mi ricordo. Ma voglio dire una cosa: per fare le bizze in questa maniera, bisogna poterselo permettere ed essere supportati da un grande talento, che nel suo caso non c'è. Quindi stia molto attenta. Non sa cantare, e il pezzo era oggettivamente brutto, io al posto suo vorrei essere simpatica e autoironica", ha detto la giornalista.

Mara Venier non nasconde l'irritazione per quanto accaduto.

"Io credo che una persona debba rispettare il pubblico. Ha partecipato a Sanremo, noi stiamo qua, stiamo lavorando, c'è un pubblico meraviglioso venuto per vedere i cantanti. Poteva chiamarmi o farmi chiamare da un autore, per dirmi che c'era un problema… Hanno fatto pace tutti in questo festival tranne Bugo e Morgan, per ora..."

Anche Francesco Facchinetti critica la "fuga" di Elettra Lamborghini e spera che arrivi presto un comunicato di spiegazione da parte del suo ufficio stampa.