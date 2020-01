Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con 'Musica (e il resto scompare)': testo e video

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con 'Musica (e il resto scompare)'. La cantante ed ereditiera è tra i Big in gara nella kermesse musicale al via dal 4 all'8 febbraio 2020. Per lei si tratta di un vero e proprio debutto sul palco del Teatro Ariston dal momento che non ha mai partecipato né presenziato. "Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo, io e la mia canzone non vi deluderemo tranquilli!", ha scritto Elettra su Instagram nell'annunciare ai fan il suo arrivo al Festival.

Chi è Elettra Lamborghini, a Sanremo 2020 con 'Musica (e il resto scompare')

Nata a Bologna nel 1994, Elettra Lamborghini è una cantante ed ereditiera. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini e nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini – fondatore dell'omonima azienda automobilistica –, Elettra debutta nella musica eswibendosi nelle discoteche milanese.

Segue un periodo in cui raggiunge vasta fama grazie alla partecipazione a famosi programmi televisivi in Italia e all'estero. Nel 2016 partecipa a 'Super Shore', trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso anno è protagonista del docu-reality di MTV #Riccanza. Nel 2017 partecipa al programma spagnolo Gran Hermano Vip,[7] e poi in Inghilterra al Geordie Shore.

Nel febbraio 2018, pubblica il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem, certificato due dischi di platino. A maggio 2019 firma per l'Universal Music ed annuncia suo primo album in studio 'Twerking Queen'. A giugno pubblica il terzo singolo 'Tócame', in collaborazione con Childsplay e Pitbull.

VITA PRIVATA. È legata sentimentalmente ad Afrojack, dj olandese; la coppia ha ufficializzato la relazione nel dicembre 2019 annunciando le nozze.



Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con 'Musica (e il resto scompare)': testo

Verrà pubblicato appena disponibile

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con 'Musica (e il resto scompare)': significato

Verrà pubblicato appena disponibile

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con 'Musica (e il resto scompare)': video

Verrà pubblicato appena disponibile