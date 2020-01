Elodie a Sanremo 2020 con 'Andromeda': testo e video

Elodie a Sanremo 2020 con 'Andromeda'. Elodie è tra i 24 artisti che partecipano alla 70esima edizione de Festival di Sanremo (dal 4 all’8 febbraio). Il brano è stato scritto per lei da Mahmood (vincitore di Sanremo 2019) e Stardust. Per lei si tratta della seconda volta sul palco del Teatro Ariston, dopo la partecipazione con 'Tutta colpa mia' nel 2017. "Non avete idea di quanto sia felice di poter tornare sul palco più importante d’Italia", ha scritto su Instagram.

Chi è Elodie, a Sanremo 2020 con 'Andromeda'

Nata a Roma nel 1990 da padre italiano e madre francese creola originaria della Guadalupa nelle Antille francesi, ha debuttato in musica grazie ai talent show, ritagliandosi negli ultimi due anni uno spazio sempre crescente nella discografia italiana.

Nel 2009 tenta 'X Factor', ma viene eliminata durante le fasi iniziali. Nello stesso anno prova ad entrare ad 'Amici di Maria De Filippi', talent show a cui ha accesso solo nel 2015 classificandosi al secondo posto.

Nello stesso periodo debutta col suo primo album Un'altra vita, scritto da Fabrizio Moro e prodotto da Emma Marrone, sua coach ad 'Amici'. E' con Emma che Elodie intreccia uno stretto rapporto sia professionale che privato, tanto che le due diventano inseparabili. Nel 2016 partecipa Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia, scritta tra gli altri da Emma. Il suo secondo album, Tutta colpa mia, in uscita il 17 febbraio, è prodotto da Emma Marrone e Luca Mattioni. Poi, nel 2017, la rottura dei rapporti con Emma e l'inizio di un nuovo percorso professionale: "Lei era la mia coperta di Linus, ho deciso di lasciare il porto sicuro", dichiarerà in seguito.

Un anno dopo esce il nuovo singolo 'Nero Bali', che vede la partecipazione vocale di Michele Bravi e di Gué Pequeno. Ad ottobre 2018 pubblica Rambla in collaborazione con Ghemon. A marzo 2019 Elodie collabo con i The Kolors al singolo Pensare male. A giugno 2019 annuncia il singolo Margarita prodotto da Takagi & Ketra in duetto con Marracash, che si attesta come una vera e propria hit estiva. Ad ottobre partecipa al video 'Le ragazze di Porta Venezia' di Myss Keta.

In uscita il 31 gennaio il terzo album 'This is Elodie'.

VITA PRIVATA. E' legata da quest'estate al rapper Marracash, con cui ha duettato nel brano 'Margarita'.



Elodie a Sanremo 2020 con 'Andromeda': testo

Verrà pubblicato appena disponibile

Elodie a Sanremo 2020 con 'Andromeda': significato

Verrà pubblicato appena disponibile

Elodie a Sanremo 2020 con 'Andromeda': video

Verrà pubblicato appena disponibile